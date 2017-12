Trump contro Amazon, paghi di più

(ANSA) - NEW YORK, 29 DIC - Donald Trump contro Jeff Bezos, l'uomo piu' ricco del mondo. Il presidente americano ha infatti attaccato il colosso del commercio online Amazon, chiedendo su Twitter che siano aumentate le tariffe per le spedizioni dei prodotti. Questo per recuperare i costi sostenuti dal servizio postale pubblico. "Perche' - scrive il presidente americano - le Poste Usa stanno perdendo diversi miliardi di dollari all'anno mentre caricano su Amazon e altri cosi' poco per consegnare i pacchi, facendo Amazon piu' ricca e le Poste piu' povere? Dovrenmmo caricare molto di piu'!".