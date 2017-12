New York si prepara a freddo polare

(ANSA) - NEW YORK, 27 DIC - New York si prepara per un Capodanno al gelo, con 'temperature polari' che attendono chi deciderà di aspettare la mezzanotte nel tradizionale evento di Times Square con la discesa della sfera di cristallo.

Intanto nevicata record in Pennsylvania, come non si vedeva da oltre 60 anni. Erie, la seconda città del 'Keystone State', il 25 dicembre è stata coperta da quasi 90 centimetri di neve.

L'ultima volta che si è verificata una nevicata così eccezionale in un solo giorno fu nel 1956.

L'ondata di gelo sta interessando gran parte della costa orientale degli Stati Uniti. Proprio nella Grande Mela il freddo metterà a dura prova chi ha deciso di aspettare la mezzanotte all'aperto: secondo gli organizzatori del raduno di Times Square è atteso oltre un milione di persone.

Con le previsioni meteo che parlano di una temperatura che scenderà a -12 gradi centigradi.