Morta Menzies-Urich di 'Tutti insieme..'

(ANSA) - LOS ANGELES, 25 DIC - E' morta all'età di 68 anni l'attrice Heather Menzies-Urich, che interpretò la parte di Louisa Von Trapp, uno dei sette ragazzi Von Trapp nel film classico del 1965 Tutti insieme appassionatamente (Titolo originale, The Sound of Music). Ne dà notizia il figlio Ryan Urich, citato da Variety. All'attrice, che viveva a Frankford, Ontario (Canada), era stato diagnosticato un tumore al cervello.

Tutti insieme appassionatamente, film che viene spesso riproposto in tv durante le vacanze di Natale, è l'adattamento dell'omonimo musical di Rodgers e Hammerstein, con protagonisti Julie Andrews e Christopher Plummer. Vinse 5 Oscar, e la sua colonna sonora contiene brani celeberrimi come The Sound of Music, Edelweiss, My Favorite Things (in italiano Le cose che piacciono a me, cantata da Tina Centi, che doppiò Andrews), Climb Ev'ry Mountain e Do-Re-Mi.