Coronavirus: Israele, 945 contagiati

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 MAR - Il totale degli israeliani risultati positivi al coronavirus è salito oggi a quota 945. Lo ha reso noto il ministero della Sanità. Di essi, 20 sono giudicati in condizioni gravi.

Oggi le autorità hanno ristretto ulteriormente i provvedimenti relativi agli spostamenti delle persone, specialmente per quanto concerne le attività commerciali. A tutti gli israeliani è richiesto di restare nelle proprie abitazioni, se non per compiere acquisti urgenti o recarsi al lavoro se esso rientri in particolari categorie definite essenziali.

Come è noto, nella notte di venerdì si è avuto il primo decesso provocato dal coronavirus nel Paese: quello di un uomo di 88 anni affetto anche da altre malattie.