Anp, da stasera 14 giorni quarantena

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 MAR - Il premier dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Mohammed Shtayyeh ha annunciato misure di emergenza nella lotta al coronavirus in Cisgiordania, tra cui la quarantena forzata per 14 giorni dalle 22 di stasera (ora locale) per tutta la popolazione. "Tutti i cittadini - ha detto citato dalla Wafa - non possono lasciare le loro case da questa sera". Il premier ha spiegato che da questo provvedimento sono esclusi i lavoratori nella sanità, nelle farmacie, nei forni e nei supermercati, ma senza al momento fornire altri dettagli sulla questione. Vietato anche ogni trasporto e movimento tra le varie zone della Cisgiordania. Shtayyeh ha anche spiegato che i palestinesi che lavorano "nelle colonie israeliane non potranno lavorare in questo periodo di emergenza". La polizia e le forze di sicurezza palestinesi - ha concluso - saranno poste a sorveglianza degli accessi e delle uscite di ogni città per vigilare sul rispetto delle direttive.