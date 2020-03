Coronavirus: Israele, non uscite di casa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 MAR - Il ministero della sanità israeliana ha annunciato questa mattina nuove direttive sul coronavirus limitando severamente le attività pubbliche e l'uscita da casa "se non per situazioni che lo impongono".

Bandita quindi ogni attività ricreativa - è stato spiegato - e tra queste le visite nei parchi, in spiaggia, in piscina, nei musei, parchi giochi, biblioteche. Tra i servizi essenziali ammessi quelli legati all'acquisto del cibo e di assistenza medica. Il ministero ha anche previsto misure restrittive per le persone a rischio.