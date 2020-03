Israele, Rivlin incarica Gantz di formare il governo

Il presidente israeliano Reuven Rivlin ha affidato l'incarico di formare il governo al leader di Blu-Bianco Benny Gantz, che ha accettato. Nelle consultazioni con i partiti Rivlin ha constatato che Gantz disponeva di una maggioranza di 61 seggi su 120, contro i 58 di Netanyahu.

"Farò - ha detto Gantz - ogni sforzo per costituire nel giro di alcuni giorni un governo nazionale patriottico e il più largo possibile al servizio dell'intera popolazione di Israele. Guiderò un governo per curare la società israeliana sia dal coronavirus, sia dal virus dell'odio e delle divisioni interne". Gantz ha quindi escluso "assolutamente" un nuovo ricorso alle urne.

Gantz - che ha a disposizione 28 giorni per formare il governo, più un'eventuale estensione - ha poi criticato quelli che ha definito gli sforzi del premier uscente Benyamin Netanyahu di evitare il processo per le accuse contro di lui, ma al tempo stesso lo ha invitato a unirsi nel tentativo di formazione del governo. Netanyahu, nel frattempo, ha convocato per oggi una riunione ministeriale urgente nel contesto degli sforzi per arginare la diffusione del coronavirus.