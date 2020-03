Ricorso contro rinvio processo Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 15 MAR - Il 'Movimento per la qualità del governo' ha presentato alla Alta Corte di Gerusalemme un ricorso contro la decisione del ministro della giustizia Amir Ohana (Likud) di rinviare, per l'emergenza del coronavirus, l'inizio del processo del premier Benyamin Netanyahu per corruzione, frode ed abuso di potere. Fissata per il 17 marzo, la prima udienza è stata rinviata a fine maggio. Secondo il Movimento il ministro Ohana non aveva la facoltà di prendere un provvedimento del genere, essendo "un ministro ad interim, in un governo di transizione".