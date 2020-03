Lieberman indicherà Gantz come premier

(ANSAmed) - TEL AVIV, 5 MAR - L'ago della bilancia delle ultime tre elezioni in Israele, Avigdor Lieberman, ha annunciato che indicherà come premier Benny Gantz nelle prossime consultazioni con il presidente Reuven Rivlin. Lo hanno fatto sapere fonti del suo partito a lui vicine, riferite dai media.

Finora Lieberman - che ha 7 seggi - non si era mai espresso in questo senso ma aveva puntato ad un governo di unità nazionale.

Lo stesso Lieberman ha poi detto che appoggerà la proposta di legge di Gantz per impedire un premier incriminato come Netanyahu. (ANSAmed)