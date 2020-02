Libia: Erdogan, ci sono ribelli da Siria

(ANSA) - ISTANBUL, 21 FEB - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha confermato per la prima volta la presenza di miliziani siriani filo-Ankara in Libia a sostegno delle forze del governo di Fayez al Sarraj. "Sul terreno ci sono elementi dell'esercito nazionale siriano". Haftar e i suoi sostenitori "vogliono che se ne vadano. Ma perché non si parla della compagnia di sicurezza russa" a sostegno di Haftar "con 2.500 uomini?, ha detto il leader turco ai giornalisti.