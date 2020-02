Lavrov, missione Ue non contraddica Onu

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "La Russia insiste che deve essere sacrosanto rispettare gli accordi e non intraprendere azioni che potrebbero essere viste come contraddittorie rispetto al Consiglio di sicurezza Onu". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov dopo la riunione Italia-Russia in formato Esteri-Difesa a Roma, parlando della missione Ue per l'embargo delle armi.

"I meccanismi devono essere concordati con il Consiglio di Sicurezza, non possiamo rispettare gli auspici solo di una parte o del'altra, l'Italia ci ha rassicurato di avere piena comprensione di questa situazione".