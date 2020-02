Blacklist Onu società in colonie Israele

(ANSA) - WASHINGTON, 12 FEB - Le Nazioni Unite hanno pubblicato una lista di 112 società che svolgono attività nelle colonie israeliane considerate illegali. Tra queste Airbnb, Expedia e TripAdvisor. La lista è contenuta in un rapporto del commissario Onu per i diritti umani Michelle Bachelet.

"Chi ci boicotta sarà boicottato". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in riferimento alla black list. "Invece di occuparsi dei diritti umani - ha aggiunto - la Commissione cerca solo di denigrare Israele e noi respingiamo questo tentativo in maniera totale e con disgusto".

Per l'Anp invece la pubblicazione della black-list costituisce "una vittoria del diritto internazionale e degli sforzi diplomatici volti a prosciugare le risorse del sistema coloniale rappresentato dagli insediamenti illegali nei Territori palestinesi". Lo afferma il ministro degli Esteri palestinese Riad al-Maliki.