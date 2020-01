Siria:390mila sfollati in 2 mesi a Idlib

(ANSAMed) - BEIRUT, 30 GEN - Sono 390mila i civili siriani, in larga parte donne e bambini, sfollati in due mesi nella regione nord-occidentale di Idlib sottoposta da dicembre a una intensa campagna militare aerea e di terra da parte delle forze russe e governative siriane contro combattenti delle opposizioni siriane appoggiate dalla Turchia. Lo riferisce l'Ufficio dell'Onu per il coordinamento umanitario (Ocha) in un comunicato di cui una copia è stata ricevuta dall'ANSA.

L'Onu ricorda che i civili sfollati dal 15 gennaio hanno abbandonato le loro case o i campi profughi più di una volta nel giro di poco tempo, e questo aumenta la loro vulnerabilità in un'area dove il conflitto è ancora in corso.