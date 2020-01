Gaza: protesta contro piano Trump

(ANSAmed) - GAZA, 29 GEN - Gaza è paralizzata oggi da uno sciopero generale delle attività commerciali in un primo atto di protesta contro la pubblicazione del 'piano Trump'. Fonti locali riferiscono che le saracinesche dei negozi sono abbassate e che su molti edifici sventolano bandiere nere. In alcuni rioni si sono avute anche manifestazioni spontanee di protesta da parte di giovani che hanno dato fuoco a pneumatici. Secondo fonti israeliane, anche oggi da Gaza sono stati lanciati verso Israele alcuni grappoli di palloni a cui erano legati ordigni esplosivi.

Ieri il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha avuto con il capo dell'ufficio politico di Hamas Ismail Haniyeh un colloquio in cui entrambi hanno nettamente respinto i piani elaborati dagli Stati Uniti. Intanto Hamas, dopo una breve sospensione, torna ad organizzare da organizzare per questo venerdì una manifestazione di massa al confine fra la Striscia di Gaza ed Israele.