Israele: ok ai viaggi in Arabia Saudita

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 GEN - Per la prima volta nella storia del paese, i cittadini israeliani potranno recarsi in Arabia Saudita, stato con il quale Israele non ha relazioni diplomatiche. Lo ha annunciato il ministro degli Interni, Arye Deri, in accordo con il ministero della Difesa. Il viaggio, tuttavia, potrà essere effettuato o per motivi religiosi - specie durante il pellegrinaggio musulmano alla Mecca - o per motivi di lavoro con permanenza non superiore a 9 giorni.

Inoltre, la persona dovrà essere in possesso di un invito ufficiale delle autorità saudite e nessun altro motivo ostativo.