Libia: chiuso aeroporto Mitiga

(ANSA) - IL CAIRO, 22 GEN - "Sospensione di tutti i voli all'aeroporto internazionale di Mitiga fino a nuovo ordine dopo i proiettili" che hanno colpito lo scalo: lo annuncia la pagina Facebook dell'aeroporto. "La caduta dei proiettili ha avuto luogo al momento dell'atterraggio, poi avvenuto in sicurezza a Misurata, di un aereo delle Libyan Airlines proveniente dall'aeroporto di Cartagine" in Tunisia, precisa lo scalo. Come noto le forze del generale Khalifa Haftar hanno più volte bersagliato l'aeroporto, situato a meno di dieci km dal centro, sostenendo che serve per far giungere a Tripoli aiuti militari e combattenti a sostegno del governo del premier Fayez al-Sarraj.