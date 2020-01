L'Iran minaccia l'Ue sul nucleare

(ANSA) - TEHERAN, 20 GEN - Se l'Europa andrà fino in fondo con il meccanismo di risoluzione delle controversie dell'accordo sul nucleare, portandole davanti al Consiglio di sicurezza dell'Onu che potrebbe ripristinare le sanzioni contro l'Iran, la Repubblica islamica non esclude di ritirarsi anche dal Trattato di non proliferazione nucleare. Lo ha detto il suo ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif al sito del Parlamento di Teheran.