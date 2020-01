'Salvini non legittimi estrema destra'

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Salvini deve prendere atto di essere una figura di riferimento dei gruppi di estrema destra" e non legittimarli. Lo ha detto la presidente dell'Ucei Noemi Di Segni in un forum all'ANSA sottolineando tuttavia che "l'attenzione di Salvini al tema dell'odio verso Israele è sicuramente da apprezzare. Sono posizioni precise, coraggiose, non condivise da altri esponenti della destra italiana". "Esistono gruppi di estrema destra che si alimentano in simboli e personaggi, ricercando la matrice in certe politiche italiane - ha sottolineato Di Segni - Questo è preoccupante. L'invito a Salvini è che si renda conto che questi gruppi esistono, sono forti e non possono essere legittimati. E lui deve prendere atto di essere una figura di riferimento per questi gruppi di estrema destra", ha aggiunto ricordando un viaggio in Israele assieme al leader della Lega due anni fa.