Iraq: media, Sistani in ospedale

(ANSA) - BEIRUT, 16 GEN - La suprema autorità religiosa sciita in Iraq, il novantenne Grand Ayatollah Ali Sistani, è stato oggi sottoposto a una operazione chirurgica in un non meglio precisato ospedale iracheno in seguito alla frattura del femore destro. Lo riferiscono media iracheni citando fonti dell'entourage dell'autorità religiosa e politica di nazionalità iraniana ma da decenni basato nelle città-santuario sciite del sud dell'Iraq.