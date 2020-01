Berlino, Haftar pronto a rispetto tregua

(ANSA) - BERLINO, 16 GEN - Il generale Khalifa Haftar accetta di rispettare il cessate il fuoco in Libia malgrado non abbia firmato l'accordo sulla tregua a Mosca. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas che oggi è volato a Bengasi per incontrare Haftar in vista della Conferenza di Berlino di domenica, alla quale peraltro il generale ha confermato di voler partecipare. Lo riferiscono i media tedeschi, fra cui Ntv.