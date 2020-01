Rohani firma legge per Usa 'terroristi'

(ANSA) - ISTANBUL, 13 GEN - Il presidente iraniano Hassan Rohani ha firmato stamani le legge approvata la scorsa settimana dal Parlamento di Teheran che classifica come "terroriste" le forze armate Usa e il Pentagono, in risposta alla precedente designazione delle Guardie della rivoluzione islamica come "organizzazione terroristica" da parte di Washington. La mozione d'emergenza era stata votata all'unanimità dopo l'uccisione del generale Qassem Soleimani. Il testo è stato inoltre già approvato anche dal Consiglio dei Guardiani, organismo che controlla la conformità delle norme alla Costituzione della Repubblica islamica.