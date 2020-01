Iran, non fiducia a Trump su negoziati

(ANSA) - TEHERAN, 13 GEN - "Gli americani hanno esercitato pressioni sull'Iran per realizzare le loro politiche e hanno mandato messaggi sul fatto che sono pronti a negoziare, ma l'Iran non si fida di avere colloqui con il presidente Usa Donald Trump". Lo ha detto il portavoce del governo di Teheran, Ali Rabiei. "Non siamo noi ad aver lasciato il 5+1 (l'accordo sul nucleare, ndr), ma gli americani", ha aggiunto Rabiei.