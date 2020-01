Iran: proteste a Teheran, polizia spara

(ANSA) - TEHERAN, 12 GEM - A Teheran la polizia ha caricato i manifestanti riunitisi sulla Azadi Square, dando inizio a violenti scontri. Alcuni video che circolano sui social mostrano spari da parte degli agenti. Le proteste, che continuano da ieri, sono contro il regime per le bugie sull'abbattimento del jet ucraino. Manifestazioni si segnalano anche in altre città iraniane, come Mashhad, Rasht, Kashan, Sanandaj e Amol.