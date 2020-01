Ong, raid in Siria contro milizie sciite

(ANSAmed) - BEIRUT, 10 GEN - Un raid aereo compiuto da non meglio precisati jet militari è stato compiuto nelle ultime ore nella zona orientale siriana al confine con l'Iraq contro postazioni di milizie sciite filo-iraniane. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), aggiungendo che sono rimasti uccisi otto paramilitari iracheni delle milizie Hachd al-Chaabi. L'area colpita non è lontana da quella presa di mira nel raid aereo americano il 29 dicembre che aveva poi scatenato la reazione iraniana e delle milizie irachene filo-iraniane in Iraq.