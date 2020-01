Ue deplora decisione Iran sul nucleare

(ANSA) - BRUXELLES, 6 GEN - "Deploro profondamente il recente annuncio dell'Iran sull'accordo sul nucleare (Jcpoa). Come sempre, ci affidiamo alle verifiche dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. La piena implementazione dell'accordo sul nucleare da parte di tutti è ora più importante che mai, per la stabilità regionale e per la sicurezza globale. Continuerò a lavorare con tutti i partecipanti su come proseguire". Lo scrive su Twitter l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell.