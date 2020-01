Khamenei, Usa verso un altro Vietnam

(ANSA) - TEHERAN, 6 GEN - "Se gli Stati Uniti non ritirano le forze dalla regione, affronteranno un altro Vietnam". Lo ha detto Ali Akbar Velayati, consigliere del leader iraniano Ali Khamenei, citato da Farsnews. "Nonostante le vanterie dell'ignorante presidente degli Stati Uniti, l'Iran intraprenderà un'azione di ritorsione contro la stupida mossa degli americani che li farà pentire", ha sottolineato. Intanto la figlia di Soleimani, durante la cerimonia funebre per suo padre all'università di Teheran, ha affermato che le famiglie dei soldati statunitensi di stanza in Medio Oriente "dovrebbero aspettarsi la morte dei loro figli".