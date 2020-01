Trum, non vogliamo iniziare un guerra

(ANSA) - WASHINGTON, 3 GEN - "Non abbiamo ucciso Soilemani per un cambio di regime o per iniziare la guerra. Ma siamo pronti a qualunque risposta sia necessaria": lo ha detto Donald Trump, sottolineando come "il futuro dell'Iran appartiene al popolo che vuole la pace, non ai terroristi". Il generale Soleimani stava preparando nuovi attacchi, ha detto Trump parlando da Mar-a-Lago, in Florida. "Il suo regno di terrore e' finito".