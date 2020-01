Libia: parlamento Turchia vota su truppe

E' atteso oggi il voto del parlamento turco, riunito in sessione straordinaria, sull'invio di uomini e mezzi in Libia per combattere al fianco di Fayez al-Sarraj contro le forze del generale Khalifa Haftar. L'esito positivo appare scontato nonostante le opposizioni abbiano annunciato che voteranno contro la legge sull'operazione militare. La data del dispiegamento di forze turche però non è ancora stata decisa. "Noi siamo pronti, l'esercito e il ministero della Difesa sono pronti", ha detto il vice presidente Fuat Oktay spiegando che il via libera del parlamento vale per un anno.