Iran non libererà Fariba Adelkhah

(ANSA) - TEHERAN, 29 DIC - "La dichiarazione del ministero degli Esteri francese sull'arresto di una cittadina iraniana è un'interferenza e la richiesta della Francia per la sua liberazione manca di una base legale". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Abbas Mousavi, citato dall'Irna.

Mousavi è intervenuto in risposta a una dichiarazione di venerdì del ministero degli Esteri francese, che due giorni fa ha anche convocato l'ambasciatore iraniano a Parigi per riferire sull'arresto definito "intollerabile" dell'antropologa franco-iraniana Fariba Adelkhah e del suo collega francese Roland Marchal a giugno con l'accusa di spionaggio.

"Tali campagne diffamatorie non possono impedire alla magistratura iraniana di occuparsi del caso, in particolare per quanto riguarda le accuse di sicurezza contro i due individui", ha sottolineato Mousavi.