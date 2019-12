Khashoggi: Rsf, giustizia calpestata

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Con la sentenza sul caso Khashoggi "la giustizia è stata calpestata". Lo ha dichiarato l'associazione Reporters sans Frontières commentando la condanna a morte di cinque persone per l'omicidio del giornalista saudita. Il processo, che si è svolto a porte chiuse, non ha rispettato i principi di giustizia riconosciuti dalla comunità internazionale, ha sottolineato Rsf. Il segretario generale, Christophe Deloire, ha scritto su Twitter che la condanna delle cinque persone "è un modo per farle tacere e nascondere la verità per sempre".