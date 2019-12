Libano: premier Diab avvia consultazioni

Sono cominciate stamani a Beirut, in Libano, le consultazioni per la formazione del nuovo governo guidato da Hassan Diab, sostenuto dalla coalizione di partiti che fanno capo al movimento sciita Hezbollah vicino all'Iran. Diab ha avviato come previsto stamani i primi incontri politici. Ieri Diab aveva affermato di voler annunciare la creazione del governo entro la fine di gennaio. Intanto ieri sera a Beirut e in altre zone a maggioranza sunnita del paese sostenitori dell'ex premier Saad Hariri sono scesi in strada bloccando la circolazione, incendiando cassonetti e copertoni di camion. In alcuni casi, come nel quartiere di Mazraa a Beirut, ci sono stati ripetuti scontri con le forze di sicurezza.