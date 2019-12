Cpi apre inchiesta crimini nei Territori

(ANSA) - BRUXELLES, 20 DIC - La procuratrice capo della Corte penale internazionale (Cpi), con sede all'Aja, Fatou Bensouda ha annunciato di avere aperto un'inchiesta "per crimini di guerra" nei territori palestinesi. "Sono convinta che vi sia una base ragionevole per avviare un'indagine sulla situazione in Palestina ai sensi dell'articolo 53-1 dello Statuto", ha scritto. "In sintesi, sono convinta che crimini di guerra sono stati o vengono commessi in Cisgiordania, in particolare a Gerusalemme est, e nella Striscia di Gaza".