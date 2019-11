Giordania 'simula' confronto con Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 NOV - Le forze armate giordane hanno condotto nei giorni scorsi una esercitazione che simulava un confronto armato con Israele, di carattere difensivo. Lo riferisce il Jerusalem Post. Le manovre sono state denominate 'Spade di Karameh' in memoria di una battaglia avvenuta in quella località giordana nel 1968 fra unità israeliane da un lato, e reparti dell' esercito giordano affiancati da fedayn di al-Fatah dall'altro. Alla esercitazione - avvenuta in un momento in cui le relazioni fra Israele e Giordania attraversano una fase delicata - hanno assistito re Abdallah, il premier Omar Razzaz ed altri funzionari giordani. Il capo di Stato maggiore giordano, gen.

Yousef Huneiti, ha avvertito che la Giordania "colpirà con un pugno di ferro" chiunque osi attentare alla sua sicurezza.