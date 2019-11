A Gerusalemme una particella Culla Gesù

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 NOV - La particella della Reliquia della Culla di Gesù donata da papa Francesco alla Custodia francescana di Terra Santa è arrivata da Roma a Gerusalemme dove è ora esposta nel complesso di Notre Dame. Nel pomeriggio la Reliquia - la cui parte principale è custodita nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma - sarà portata dai frati francescani della Custodia in processione alla Chiesa di San Salvatore, dove seguirà la celebrazione solenne dei Vespri della Festa di Tutti i Santi dell'Ordine Serafico, nonchè memoriale del giorno in cui papa Onorio III confermò solennemente la Regola di san Francesco nel 1223. Domani, 30 Novembre, la Reliquia sarà trasferita in mattinata a Betlemme, in Cisgiordania, in concomitanza con l'inizio delle celebrazioni del Natale "affinchè i fedeli e i pellegrini - ha spiegato la Custodia - possano venerare la culla che accolse gli inizi della nostra Redenzione nella chiesa francescana di Santa Caterina, adiacente alla Basilica della Natività".