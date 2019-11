Khamenei, sventata cospirazione Usa

(ANSA) - TEHERAN, 27 NOV - "Una profonda cospirazione", guidata "dall'arroganza" degli Stati Uniti, è stata sventata durante le recenti proteste contro il rincaro della benzina in Iran. Lo ha detto la Guida suprema iraniana Ali Khamenei, incontrando un gruppo delle milizie islamiche volontarie Basij.

Secondo Khamenei gli Usa hanno usato le loro forze per manipolare le protestare e causare danni, morti e caos, ma sono stati "schiaffeggiati e costretti a fare un passo indietro". La Guida della Repubblica islamica ha quindi ringraziato le forze Basij "per aver affrontato i disordini". Le milizie volontarie sono state in prima linea nella dura repressione delle manifestazioni, che secondo Amnesty International ha provocato almeno 143 accertati.