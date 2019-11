Haftar, divieto sorvolo su zone Tripoli

(ANSA) - TUNISI, 24 NOV - Ahmed Al Mismari, portavoce del sedicente esercito nazionale libico (Lna) facente capo al generale Khalifa Haftar, ha annunciato in conferenza stampa l'imposizione del divieto di sorvolo "intorno all'area delle operazioni militari dentro e intorno a Tripoli", motivando questa decisione con l'avanzamento delle forze di Haftar verso la capitale. Il provvedimento elenca 7 aree, specificate con le relative coordinate gps e lascia fuori espressamente l'aeroporto di Mitiga, "poiché necessario umanamente" secondo Al Mismari per evitare incidenti. Le forze armate dell'Est allertano l'autorità dell'aviazione civile libica, le compagnie aeree libiche e tutte le parti che utilizzano lo spazio aereo libico di rispettare il divieto di sorvolo di queste aree, designate come di operazioni militari, se non previo coordinamento con il Comando. Immediata la risposta di Tripoli che tramite un comunicato del ministero dell'Interno ha respinto la decisione del governo non riconosciuto dalla comunità internazionale