Libano, migliaia tornano in piazza

(ANSA) - BEIRUT, 22 NOV - Migliaia di libanesi sono tornati in piazza oggi a Beirut e nelle altre principali città del paese nel giorno dell'indipendenza nazionale e nel contesto delle massicce proteste popolari anti-governative in corso da metà ottobre. Lo ha constatato l'ANSA nel centro di Beirut. I manifestanti hanno inscenato una "parata civile" in piazza dei Martiri e nella vicina piazza Riad Solh, luoghi simbolo della mobilitazione contro il sistema politico, in risposta alla tradizionale parata militare organizzata dalle autorità.