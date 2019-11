Netanyahu esalta dichiarazione Usa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 NOV - "E' una giornata storica con un altro successo enorme per lo stato di Israele. Un successo a cui abbiamo lavorato non poco". Lo ha detto questa mattina il premier Benyamin Netanyahu che, parlando a Gush Etzion - l'area più vasta e omogenea di insediamenti israeliani in Cisgiordania - è tornato sulla decisione Usa riguardo le colonie annunciata ieri dal segretario di stato Mike Pompeo. "L'amministrazione Trump ha corretto una ingiustizia storica - ha aggiunto rivolto alla rappresentanza degli abitanti del luogo - e si è schierata con la verità e la giustizia.... questo è un successo che durerà per generazioni".