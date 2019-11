Iraq: scontri a Baghdad, un morto

(ANSA) - BAGHDAD, 17 NOV - In Iraq almeno un manifestante iracheno è rimasto ucciso e almeno 32 feriti in scontri sul ponte Ahrar a Baghdad, che la protesta contro il governo ha occupato e dalla quale blocca il traffico. Lo rendono noto le forze di sicurezza irachene e fonti ospedaliere.

Forze di sicurezza e manifestanti si stanno fronteggiando proprio per il 'controllo' del ponte Ahrar, che attraversa il Tigri e conduce alla Zona Verde, il terzo ponte occupato dalla protesta, dopo quelli di Sinak e Jumhouriyya.

Dallo scoppio delle proteste contro il governo, al quale vengono rinfacciati corruzione, carenza di lavoro, servizi disastrati e politiche repressive, sono oltre 320 i morti.