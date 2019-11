Iraq: attese nuove proteste nel paese

(ANSA) - BEIRUT, 15 NOV - Massicce proteste popolari anti-governative sono attese oggi a Baghdad e nelle città del sud dell'Iraq nel giorno della tradizionale preghiera islamica comunitaria del venerdì. Lo riferiscono media iracheni affermano che la mobilitazione popolare è prevista in maniera diffusa in tutte le città in rivolta dai primi di ottobre. Dallo scoppio delle proteste e della conseguente repressione poliziesca e di non meglio precisati uomini armati, sono più di 320 le persone uccise, per lo più manifestanti e attivisti. Ieri si è registrata la morte di 4 manifestanti a Baghdad e il ferimento di oltre 60 persone secondo fonti mediche locali.