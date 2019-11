Gaza: Onu, lavorato per evitare guerra

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 NOV - "L'Egitto e l'Onu hanno lavorato duramente per prevenire che la più importante escalation dentro e fuori Gaza arrivasse ad una guerra". Lo ha detto, commentando il cessate il fuoco, l'inviato del'Onu Nickolay Mladenov secondo cui "le prossime ore e giorni saranno critiche". "Tutti - ha aggiunto su Twitter - devono mostrare massimo controllo e fare la loro parte per impedire un bagno di sangue. Il Medio Oriente non ha bisogno di nuove guerre".