Israele: Bennett nuovo ministro Difesa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 NOV - Il governo israeliano ha approvato oggi la nomina dell'ex ministro dell'Istruzione Naftali Bennett (leader della lista Nuova Destra) a ministro della Difesa, un incarico che negli ultimi mesi era stato svolto dal premier Benyamin Netanyahu. Lo ha reso noto la radio pubblica.

Nel frattempo restano in alto mare i contatti per la formazione di un nuovo governo. Benny Gantz, leader del partito centrista Blu Bianco, non è ancora riuscito a raccogliere il sostegno minimo di 61 dei 120 deputati della Knesset. I partiti restano in attesa di conoscere quale sarà la decisione definitiva di Avigdor Lieberman (del partito radicale di destra Israel Beitenu, forte di 8 seggi). Questi resta incerto se sostenere Netanyahu o Gantz. Intanto ha ribadito oggi che farà tutto il possibile per sventare il rischio che, in assenza di alternative, Israele vada a nuove elezioni. Sarebbero le terze in un anno.