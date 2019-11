Lascia capo Unrwa, al centro di indagine

(ANSA) - NEW YORK, 6 NOV - Lo svizzero Pierre Krahenbuhl, commissario generale dell'Unrwa, l'agenzia dell'Onu per l'assistenza ai rifugiati palestinesi, ha consegnato al segretario generale Onu Antonio Guterres le sue dimissioni con effetto immediato. Poche ore fa, Guterres aveva posto il capo di Unrwa in congedo amministrativo in attesa dei risultati finali di un'inchiesta aperta nei suoi confronti e aveva designato il britannico Christian Saunders come responsabile ad interim dell'agenzia.