Libano: soldati riaprono strade

(ANSA) - BEIRUT, 5 NOV - L'esercito libanese si sta schierando in diverse parti del Paese per riaprire strade principali chiuse dai manifestanti antigovernativi.

In molte aree, i manifestanti si sono ritirati pacificamente all'arrivo delle truppe, ma nel sobborgo settentrionale di Zouk Mosbeh a Beirut, alcuni manifestanti hanno rifiutato di allontanarsi e sono stati allontanati con la forza dalla strada principale che collega Beirut con il Libano settentrionale. Diversi manifestanti sono stati arrestati.