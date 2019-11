Assad, Usa mostrino prove morte Baghdadi

(ANSAmed) - BEIRUT, 1 NOV - Il presidente siriano Bashar al Assad si mostra scettico sull'annuncio americano dell'uccisione del leader dell'Isis Abu Bakr al Baghdadi nel nord-ovest della Siria. Commentando per la prima volta il blitz Usa, in un'intervista alla tv di Stato siriana, ha detto: "Non sappiamo se l'operazione sia davvero avvenuta oppure no. Nessun aereo è stato segnalato dai radar. E poi perché nessun resto del corpo di Baghdadi è stato mostrato?". Gli Usa "devono mostrare le prove", ha aggiunto ribadendo che il suo governo non è stato mai messo al corrente dell'operazione su Baghdadi.