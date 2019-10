Cisgiordania: Israele, 2.342 nuove case

(ANSAmed) - TEL AVIV, 31 OTT - La Commissione civile della programmazione edilizia israeliana ha approvato piani per la costruzione di 2.342 case negli insediamenti ebraici in Cisgiordania. Il 59% di queste - ha spiegato l'ong Peace Now - "sono in colonie che Israele potrebbe lasciare in un accordo di pace". La decisione - ha proseguito l'ong - è stata presa lo scorso 10 ottobre ma finora non si era avuta notizia.Secondo l'ong israeliana, delle nuove unità abitative, 1.623 sono state approvate in fase preliminare, mentre 719 sono state varate in quella finale. Peace Now ha poi ricordato che "dall'inizio dell'anno sono stati approvati piani per 8.337 nuove case, un incremento di circa il 50% rispetto al 2018 quando i piani furono 5.618". Secondo l'ong "il numero medio delle case approvate nei tre anni da quando è presidente Donald Trump", comprese quelle conosciute oggi, "è di 6.899, quasi il doppio di quella dei tre anni precedenti".