Siria:Di Maio, bene tregua ma incertezza

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "La condanna della comunità internazionale ha avuto un ruolo nel raggiungimento delle tregue. E' positivo ma resta incertezza sugli sviluppi. Ogni sviluppo che ponga fine ai conflitti è positivo ma ci sono interrogativi sull'intesa raggiunta da Ankara e Mosca". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in una comunicazione al Senato sulla situazione in Siria. "Stabilizzare la regione è strategico per la nostra sicurezza nazionale", ha aggiunto.