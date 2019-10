Razzi in Zona verde a Baghdad, un morto

(ANSA) - BAGHDAD, 30 OTT - Due razzi sono caduti nella Zona verde di Baghdad, sede di uffici e ambasciate. Un militare iracheno è rimasto ucciso. Lo riferiscono fonti della sicurezza irachena. Almeno uno dei razzi Katyusha lanciati questa sera nella Zona verde di Baghdad è caduto a circa 100 metri dal territorio dell'ambasciata americana. Il militare ucciso si trovava ad un posto di controllo vicino a un ristorante.

L'attacco giunge durante proteste antigovernative in atto dall'inizio di ottobre, in cui sono rimaste uccise oltre 240 persone. Questa mattina migliaia di persone sono scese in piazza a Baghdad e in molte altre province del centrosud del Paese a maggioranza sciita. Fonti sanitarie e di sicurezza riferiscono che oltre 60 manifestanti sono rimasti feriti da candelotti fumogeni lanciati dalle forze di sicurezza contro i manifestanti nei pressi di piazza Tahrir.