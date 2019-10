Iraq: ong, 5 studenti uccisi a Baghdad

Cinque studenti iracheni sono stati uccisi oggi dalla repressione governativa in corso a Baghdad delle proteste per il carovita e la corruzione. Lo riferisce l'Osservatorio iracheno per i diritti umani, secondo sale così a 78 il bilancio dei manifestanti uccisi e oltre 3mila i feriti da venerdì scorso nella capitale e nelle altre città del centro-sud del Paese in rivolta. Ai primi di ottobre 149 manifestanti erano stati uccisi in una settimana. Sono così più di 200 i civili uccisi dalla repressione governativa dall'inizio del mese.