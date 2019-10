(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Molte persone sono morte" nel blitz contro Abu Bakr al Baghdadi, "ma tra le nostre truppe non è morto nessuno". Lo ha detto Donald Trump, aggiungendo che un cane delle forze americane è rimasto ferito. Il presidente ha detto di aver "visto in diretta" il blitz contro al Baghdadi nella Situation Room della Casa Bianca. "E' stato come guardare un film", ha aggiunto